وظائف شاغرة للرجال في الاتصالات السعودية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة الاتصالات السعودية، وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس وفروعها في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:أخصائي أول التدقيق الداخلي: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الاتصالات، الالكترونيات والاتصالات، هندسة الكمبيوتر، علوم الحاسب، تكنولوجيا المعلومات)، مشرف التخطيط الوظيفي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية).

بالإضافة إلى : خبير تحليل الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، والاقتصاد، ونظم المعلومات الإدارية)، ويفضل درجة الماجستير، مطور أول تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، أو هندسة البرمجيات، أو علوم الكمبيوتر، أو نظم المعلومات).

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