مديرة إشراف تعليم الطائف تدشن المجهر الرقمي بالثانوية ” الحادية والثلاثون “

بدرية المالكي(صدى):

دشنت مديرة إدارة الإشراف التربوي هند الزرقي صباح اليوم الثلاثاء ورشة المجهر الرقمي والمقامة بالثانوية ” الحادية والثلاثون ” لمدة يومين ،بحضور مديرة مكتب تعليم غرب حياة القرشي وقائدة المدرسة صالحة الأسمري .

وقداستهدفت الورشة محضرات المختبر بتعليم الطائف ، حيث دارت محاورها حول أنواع المجاهر الرقمية، وكيفية تفعيلها في دروس العلوم، مع ذكر المهارات العلمية المرتبطة بالمجهر الرقمي .

وأكدت الزرقي في كلمة لها أهمية تفعيل المجهر الرقمي داخل مختبرات المدارس، قائلة أن حكومتنا وقيادتنا الرشيدة تسعى جاهدة لدعم التعليم والتعلم ، وأن هذه الورشة ماهي إلا وليدة احتياج الميدان، وما يتوجبه من استغلال جميع الإمكانيات المتاحة لرفع المستوى التحصيلي للطالبات، معقبة في كلمتها بالقول الشهير إذا أردنا أن ننطلق للعالمية والتنافسية فلننطلق من مختبرات العلوم والرياضيات.

وعلى هامش الزيارة تجولت الزرقي في أرجاء المدرسة وذلك بالمرورعلى الفصول الدراسية و مرافق المدرسة الحيوية، مؤكدة على ضرورة تفعيل استراتيجيات التدريس والتعليم النوعي بالمدرسة، مثنية على جهود مديرة المدرسة وجميع الكادر الإداري والتعليمي على مايبذلنه من جهود.