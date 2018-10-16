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أمانة العاصمة المقدسة تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

أمانة العاصمة المقدسة تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت أمانة العاصمة المقدسة، (85) وظيفة شاغرة على لائحة بند الأجور، للرجال والنساء، وذلك وفق مسميات مراقب ميداني (عدد 32 وظيفة/ للرجال)، فني تسجيل- الحاسب الآلي (عدد 31 وظيفة/ للجنسين)، مساح (عدد وظيفتين/ للرجال)، مراقب مبان (عدد 16 وظيفة/ للرجال)، مراقب طرق (عدد 4 وظائف/ للرجال).

وأوضحت الأمانة أن الشروط المطلوبة هي أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية،و أن يكون المتقدم/ـة حاصلاً على مؤهل علمي مناسب في مجال العمل المطلوب،،وأن لا يكون المتقدم/ـة موظف،و أن لا يكون المتقدم/ـة مفصولاً من خدمة الدولة، وأن لا يكون المتقدم/ـة صدر بحقه حكم شرعي سابق، و إرفاق إفادة بالخبرات السابقة مع برنت من التأمينات الاجتماعية،،وإرفاق الدورات التدريبية المناسبة في مجال العمل المطلوب إن وجدت،؛واجتياز المقابلة الشخصية للوظيفة،وأن يكون المتقدم/ـة من سكان مدينة مكة المكرمة مع إرفاق ما يثبت.

وأشارت الأمانة إلى أن التقديم متاح عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)، والتقديم مستمر حتى تاريخ 20/ 2/ 1440هـ.


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