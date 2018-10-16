المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم الطائف تدشن مشروع التعلم الرقمي بمدارس الأندلس

بدرية المالكي(صدى):

دشنت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية مها بنت طاهر الزايدي صباح اليوم الثلاثاء مبادرة مشروع التعلم الرقمي كلاسيرا في مدارس الأندلس الأهلية، بحضور مساعدة مدير مكتب التعليم الأهلي والأجنبي، ومساعدة إدارة تقنية المعلومات، ومشرفات أمانة التعليم.

تم خلال الزيارة عرض الفيلم الوثائقي للتعريف بالبرنامج، وكيفية استخدامه والفئة المستفيدة منه، ودور ومشاركة أولياء الأمور في ذلك، كما استمعت إلى كلمة مالكة المدرسة نائب الرئيس التنفيذي لشؤون البنات أروى الخريجي، والتي تحدثت فيها عن البرامج المطورة المفعلة في المدرسة وأثرها على الطالبة، وعلى تحقيق المستويات والمراكز المتقدمة محليًا ودوليًا.

وخلال زيارتها تجولت الزايدي في مرافق المدرسة، والتقت بالمعلمات والطالبات، وشكرتهن على جهودهن في تطوير المدرسة، وخلق بيئة تعليمية جاذبة.