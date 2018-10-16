أحياء الدمام على موعد مع إيقاف ضخ المياه المحلاة للمرة الثانية

نايف السالم(صدى):

كشف قطاع المياه بالمنطقة الشرقية، عن إيقاف الضخ لنفق الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، يوم الجمعة المقبل ولمدة 24 ساعة.

وأوضح القطاع ممثلًا في المديرية العامة للمياه بالشرقية، أن سبب إيقاف الضخ يرجع إلى أنه سيتم الانتقال للعمل على المرحلة الثانية على الخط (A) من أعمال تحوير خطوط المياه الرئيسية للنفق.

وأكد القطاع، أن هناك بعض الأحياء التي قد تتأثر خلال المرحلة الثانية، ومنها: القزاز، الخليج، الجلوية، السوق، البادي، غرناطة، العنود، القادسية، النخيل، الزهور، الأثير، العزيزية، محمد بن سعود، العدامة.

وكان قد تم الانتهاء من المرحلة الأولى، عصر السبت الماضي، بعدما نجح مهندسو وفنيو قطاع المياه بمدينة الدمام في إدارة منظومة وشبكات المياه دون تأثر العملاء بشكل ملموس خلال أعمال تحوير الخط الرئيسي للمياه المحلاة (B).