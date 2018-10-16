بالفيديو.. لاعب نصراوي سابق من داخل دار مسنين: حب النصر يجري في دمائي

ماجد محمد(صدى):

قام الفنان فايز المالكي بزيارة دار مسنين والتقى خلالها بلاعب الوسط بنادي النصر سابقاً سلطان شاكر، المقيم بالدار، ويؤكد اللاعب أنه ما زال يعشق النصر ويشجعه.

ووثق ” المالكي ” مقطع فيديو ظهر خلاله اللاعب قائلا أنه لعب بالنصر مدة 10 سنوات وأنه سجل عدداً من الأهداف، وأن عدداً من لاعبي النصر والأندية الأخرى وبعض الرياضيين زاروا دار المسنين والتقوه.

وأضاف اللاعب سلطان شاكر الذي يجلس على كرسي متحرك خلال المقطع أن آخر من زار الدار من الرياضيين لاعب الهلال السابق صالح النعيمة ومحمد الشلهوب، مبينا أنه من عشاق فريق النصر وأن حب النصر يجري في دمائه.