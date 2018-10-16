روسيا تحدد موقفها من قضية اختفاء خاشقجي
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن موقفه من قضية اختفاء ” خاشقجي ” ، مؤكدًا على ترحيب روسيا بالخطوات التركية السعودية بشأن التحقيق في اختفاء خاشقجي.
وقال لافروف خلال مقابلة مع قناة Euronews: أرحب بالدعوات الصادرة بشأن إجراء التحقيق في أقرب وقت ممكن، وكذلك باتفاق تركيا والسعودية على الخطوات التي تسمح بإجراء هذا التحقيق. أتطلع أن تكون النتائج معلنة للمجتمع الدولي ” .
ويذكر أن فريق التحقيق دخل إلى قنصلية المملكة ، في إسطنبول، أمس الإثنين، للتحقيق بقضية اختفاء خاشقجي.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35866 ] نشر منذ 27 دقيقة
كل هذا بسببك ياجمال
الله يهديك ويردك لأهلك باالسلامة
تطلعون خارج المملكة وتسوون فيها معارضين وكتاب
وتروحون برجولكم لأعداء المملكة
وتلقون بأنفسكم في أحضانهم
ولا قطعوكم بأنيابهم وأبتلعوكم
أحنا الي ننبلش معكم
خاشقجي والعبدلي والزهراني والفقيه
وووووووو
كل هذيلن يعتبرون صيد ثمين لتنظيم الحمدين والروافض
حتى يستخدمونهم كورقة للمساومة ضد المملكة
فأتمنى أن الحكومة السعودية تطالب بأعادتهم لأرض الوطن
أو
تتبرأ وتخلي مسؤليتها منهم
لأنهم في مرمى تنظيم الحمدين.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56176 ] نشر منذ 24 دقيقة
الله يكفينا شركم انتم وتركيا والكلاب النابحه المتكالبه .. آمين ,,
,, حسبنا الله ونعم الوكيل ,,