روسيا تحدد موقفها من قضية اختفاء خاشقجي

موسكو(صدى):

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن موقفه من قضية اختفاء ” خاشقجي ” ، مؤكدًا على ترحيب روسيا بالخطوات التركية السعودية بشأن التحقيق في اختفاء خاشقجي.

وقال لافروف خلال مقابلة مع قناة Euronews: أرحب بالدعوات الصادرة بشأن إجراء التحقيق في أقرب وقت ممكن، وكذلك باتفاق تركيا والسعودية على الخطوات التي تسمح بإجراء هذا التحقيق. أتطلع أن تكون النتائج معلنة للمجتمع الدولي ” .

ويذكر أن فريق التحقيق دخل إلى قنصلية المملكة ، في إسطنبول، أمس الإثنين، للتحقيق بقضية اختفاء خاشقجي.