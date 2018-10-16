  • الثلاثاء 16

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. روسيا تحدد موقفها من قضية اختفاء خاشقجي

روسيا تحدد موقفها من قضية اختفاء خاشقجي

روسيا تحدد موقفها من قضية اختفاء خاشقجي
موسكو(صدى):

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن موقفه من قضية اختفاء ” خاشقجي ” ، مؤكدًا على ترحيب روسيا بالخطوات التركية السعودية بشأن التحقيق في اختفاء خاشقجي.

وقال لافروف خلال مقابلة مع قناة Euronews: أرحب بالدعوات الصادرة بشأن إجراء التحقيق في أقرب وقت ممكن، وكذلك باتفاق تركيا والسعودية على الخطوات التي تسمح بإجراء هذا التحقيق. أتطلع أن تكون النتائج معلنة للمجتمع الدولي ” .

ويذكر أن فريق التحقيق دخل إلى قنصلية المملكة ، في إسطنبول، أمس الإثنين، للتحقيق بقضية اختفاء خاشقجي.


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 35866 ] نشر منذ 27 دقيقة

كل هذا بسببك ياجمال
الله يهديك ويردك لأهلك باالسلامة
تطلعون خارج المملكة وتسوون فيها معارضين وكتاب
وتروحون برجولكم لأعداء المملكة
وتلقون بأنفسكم في أحضانهم
ولا قطعوكم بأنيابهم وأبتلعوكم
أحنا الي ننبلش معكم
خاشقجي والعبدلي والزهراني والفقيه
وووووووو
كل هذيلن يعتبرون صيد ثمين لتنظيم الحمدين والروافض
حتى يستخدمونهم كورقة للمساومة ضد المملكة
فأتمنى أن الحكومة السعودية تطالب بأعادتهم لأرض الوطن
أو
تتبرأ وتخلي مسؤليتها منهم
لأنهم في مرمى تنظيم الحمدين.

[ عدد التعليقات: 56176 ] نشر منذ 24 دقيقة

الله يكفينا شركم انتم وتركيا والكلاب النابحه المتكالبه .. آمين ,,

,, حسبنا الله ونعم الوكيل ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *