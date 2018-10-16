وظائف شاغرة في هيئة المحاسبين القانونيين

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات المتعاقدة معها في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

وأوضحت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: مراجع حسابات رئيسي (عدد 5 وظائف/ الرياض)، مراجع (الرياض)، مراجع حسابات (عدد 5 وظائف/ الدمام)، مراجع داخلي (عدد وظيفتين/ الرياض)، محلل مالي (عدد وظيفتين/ الرياض)، محاسب (جدة).

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