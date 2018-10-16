مستشفى الملك عبدالله الجامعي يوفر وظائف صحية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

وفّر مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين.

وأشارت إلى أن الوظائف لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة؛ وسيكون العمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة هي: فني ثاني التعقيم (عدد 5 وظائف): شهادة الدبلوم في تخصص التعقيم، أخصائي ثاني المعلوماتية الطبية التصويرية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تكنولوجيا التصوير الطبي، معلومات صحية)، أخصائي ثالث المحاسبة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، والمالية).

وكشفت إدارة المستشفى، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من اليوم وحتى تاريخ 23 أكتوبر 2018م، وذلك من خلال الرابط: هنـــــا..