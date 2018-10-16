كاتب تركي يقر بخطط تركيا ضد المملكة.. وكيف دبرت قضية اختفاء ” خاشقجي “
اعترف الكاتب التركي، إبراهيم قارغول، بما تخطط له تركيا ضد المملكة، ومن المستفيد من إثارة قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي بطريقة تهدف إلى النيل من مكانة المملكة.
وقال الكاتب في مقال له في صحيفة ” يني شفق ” المقربة من حزب العدالة والتنمية: ” إن تركيا تدير حملة إعلامية جادة للغاية، كما أن الحكومة تتصرف بمنتهى الحذر والذكاء بعدما رأت إلى أين ستؤول الأمور وكيف ستجبر هذه الواقعة كلا من بن سلمان وبن زايد على الاستسلام ” ، وفقًا لقوله.
وأضاف : ” سيمارس البيت الأبيض ووسائل الإعلام الأمريكية، وكذلك وسائل الإعلام والأوساط السياسية حول العالم، ضغوطًا شديدة على هذين الزعيمين.. وربما يكونان قد وصلا إلى نهاية الحلم ” .
واستطرد : ” إن ملفنا جاهز لن تحملهما مسؤولية واقعة خاشقجي وحسب. بل كذلك مسؤولية الكثير من الأحداث بما في ذلك محاولة الانقلاب الفاشلة ليلة 15 يوليو وكذلك الحرب التي يديرانها ضد تركيا في شمال سوريا ” .
ويدل هذا المقال، على خطط تركيا والإخوان الهادفة للنيل من مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا، وهو ما ظهر منذ بداية القضية في وسائل الإعلام التركية والقطرية حيث بدأت في توجيه الاتهامات للمملكة قبل أن تبدأ التحقيقات وكأنهم ينتظرون ساعة الصفر لبدء شيء ما.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35866 ] نشر منذ 51 دقيقة
كلام سليم
بس لاتنسون الخبيثة خديجة جنكيز
العلم كله عندها.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32900 ] نشر منذ 45 دقيقة
الله يرد كيدهم في نحورهم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35866 ] نشر منذ 41 دقيقة
لاأستبعد ذلك
تركيا خربت علاقاتها مع أمريكيا
وحبست القس سنتين
لن ينساها لهم الأمريكان
ورجعوا أسقطوا التهم عن القس
وأفرجوا عنه
في محاولة منهم للتودد ومغازلة أميركا
بعد ماعرفوا أنهم توهقوا
لكن أميركا مازالت تصد عنهم
وبتخطيط تنظيم الحمدين مع الأتراك
فاالمملكة هي الوحيدة القادرة على أعادة العلاقات بين الأتراك واميركا
فماكان عند الأتراك سوى ورقة واحدة
وهي خاشقجي
وجابو له خديجة ورموها فطريقه
على دربه
ونشروا أشاعة قتل خاشقجي والعالم صدقهم
حتى بدون وجود جثه؟🤔
وملفاتهم جاهزة من زمان
ولو عدنا لسبب زيارة خاشقجي لتركيا ومن كان وراء الزيارة
كان حلينا اللغز من زمان
ووضعنا خديجة جنكيز ومن دبر المؤامرة معها خلف القضبان.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56176 ] نشر منذ 33 دقيقة
كلامك هذا واضح منذ البدايه ,,