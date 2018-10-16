بالفيديو.. مسن يروي قصة مؤثرة لأم تصطحب أطفالها لصلاة الفجر

علي القحطاني(صدى):

روى مواطن مسن قصة مؤثرة لأم تصحب أطفالها الصغار لصلاة الفجر في المسجد.

وظهر المواطن خلال مقطع فيديو يروي موقف تعرض له أثناء صلاة الفجر في المسجد قائلا ” أنه رأي أولاد عمرهم 5 و4 سنوات ، سلم عليهم وسألهم من اصطحبهم إلى المسجد قالوا والدتنا ” ، مبينا أن والدهم نائم في المنزل ، وأن أمهم تصطحبهم مرة أخرى إلى المنزل بعد الصلاة ” .

وأكد الشيخ ان تلك القصة المؤثرة التي تعرض لها ذكرته بالامام أحمد بن حنبل حينما كانت امه تصطحبه إلى المسجد لاداء الصلاوات وهو في عندمر الست سنوات .