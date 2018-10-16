بالفيديو.. مسن يروي قصة مؤثرة لأم تصطحب أطفالها لصلاة الفجر
روى مواطن مسن قصة مؤثرة لأم تصحب أطفالها الصغار لصلاة الفجر في المسجد.
وظهر المواطن خلال مقطع فيديو يروي موقف تعرض له أثناء صلاة الفجر في المسجد قائلا ” أنه رأي أولاد عمرهم 5 و4 سنوات ، سلم عليهم وسألهم من اصطحبهم إلى المسجد قالوا والدتنا ” ، مبينا أن والدهم نائم في المنزل ، وأن أمهم تصطحبهم مرة أخرى إلى المنزل بعد الصلاة ” .
وأكد الشيخ ان تلك القصة المؤثرة التي تعرض لها ذكرته بالامام أحمد بن حنبل حينما كانت امه تصطحبه إلى المسجد لاداء الصلاوات وهو في عندمر الست سنوات .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35866 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله يوفقها ويسعدها
هذي هي الأم الحقيقية👍
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56176 ] نشر منذ 11 دقيقة
سبحان الله ,,
,, الله يهدينا ويهدي الجميع لما يحبه ويرضاه ، ويجزى تلك الأم خير الجزى ,, آمين ,,