” مورينيو ” مهدد بالعقاب من اتحاد الكرة الإنجليزي

ماجد محمد(صدى):

وجّه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، للبرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد؛ لأنه تلفظ بكلمات مسيئة بعد فوزه على نيوكاسل يونايتد، ضمن مباريات البريميرليج.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: ” هناك مزاعم أن لغة (مورينيو) في نهاية المباراة، والتي التقطت خلال البث، كانت مسيئة أو تضمنت سباباً وكلمات غير مناسبة، هو يملك حتى الساعة السادسة من مساء يوم 19 أكتوبر 2018 للرد على الاتهام ” .

وكشف الاتحاد، أنه في حال إدانة مورينيو، فإنه قد يعاقب بعدم الجلوس على مقاعد البدلاء خلال مواجهة فريقه السابق تشيلسي في ستامفورد بريدج السبت المقبل.

وكانت تقارير صحفية، قد أكدت أن المدرب البرتغالي وجه سباباً بلغته المحلية نحو كاميرا كانت تلاحقه على خط الملعب في المباراة المذكورة.