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” العمل ” توضح كيفية الحصول على إعانة مالية لمرضى الفشل الكلوي

” العمل ” توضح كيفية الحصول على إعانة مالية لمرضى الفشل الكلوي
عادل الحربي(صدى):

تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم لثلاثاء، مع سؤال مواطن قال فيه : انا عندي فشل كلى لذلك ابي أعانه سنويه؟.

وردت الوزارة على السؤال عبر ” تويتر ” قائلة عزيزي العميل يتم قبول مرضى الفشل الكلوي في التأهيل الشامل بشرط العلاج بغسل الكلى.

ووأضافت الوزارة : يمكنك التقديم على خدمة تقييم الإعاقة من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية ، وبعد قبول الطلب يلزمك التقديم على خدمة الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال موقع الوزارة.


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