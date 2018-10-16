” العمل ” توضح كيفية الحصول على إعانة مالية لمرضى الفشل الكلوي

عادل الحربي(صدى):

تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم لثلاثاء، مع سؤال مواطن قال فيه : انا عندي فشل كلى لذلك ابي أعانه سنويه؟.

وردت الوزارة على السؤال عبر ” تويتر ” قائلة عزيزي العميل يتم قبول مرضى الفشل الكلوي في التأهيل الشامل بشرط العلاج بغسل الكلى.

ووأضافت الوزارة : يمكنك التقديم على خدمة تقييم الإعاقة من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية ، وبعد قبول الطلب يلزمك التقديم على خدمة الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال موقع الوزارة.