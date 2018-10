بالفيديو.. الأمير هاري يتحدث لأول مرة عن طفله بعفوية شديدة تضحك الحاضرين

تحدَّث الأمير هاري دوق ساسيكس، لأول مرة عن طفله المنتظر من زوجته الدوقة ميجان ماركل، اليوم الثلاثاء، خلال حضورهما حدث في أستراليا.

وكان هاري يتحدث طبيعيًا قبل أن يفجر مفاجأة ويتكلم عن حمل زوجته، قائلًا : ” نحن مسرورون للغاية لوجودي هنا ونراكم يقدمون المشروبات في حفل استقبال بعد الظهر بأسلوب راقي حقيقي ” .

وأضاف : ” نحن أيضًا لا يمكن أن نفكر في مكان أفضل للإعلان.. آه .. الطفل القادم .. سواء كان صبي أو فتاة، لذلك شكرًا لكم ” ليضحك الحاضرين .

وكان القصر الملكي ببريطانيا، قد أعلن أمس الاثنين، أن الأمير هاري والدوقة ميجان ينتظران مولودهما في ربيع 2019، وسيكون الطفل في المرتبة السابعة بالنسبة إلى العرش.

“We also couldn’t think of a better place to announce the, er, upcoming baby. Boy or girl. So thank you very much.”

