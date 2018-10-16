اللهيبي يزور مكتب التعليم بحداد بني مالك ويتفقد المدارس التابعة له

بدرية المالكي(صدى):

أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي على الدور الفاعل للمشرف التربوي في تفعيل دور المعلم في حجرة الدراسة من خلال الدافعية، والعمل على تطوير أداء المعلم ونقل الخبرات والتجارب والأفكار الإبداعية للمعلم ، جاء ذلك خلال لقائه المشرفين التربويين وقادة المدارس خلال جولته التفقدية التي قام بها يوم الإثنين على العديد من المدارس التابعة لمكتب التعليم بحداد بني مالك، بحضور مدير المكتب احمد سلمان المالكي، ومدير ادارة النشاط الطلابي سامي العصيمي، ومدير ادارة التجهيزات المدرسية عبدالعزيز البردي .

حيث وقف اللهيبي على سير العمل بالعديد من مدارس البنين والبنات واطمأن على سير الدراسة ومستويات الطلاب التحصيلية ،كما تفقد مرافق المدارس واطلع على تجهيزاتها واحتياجاتها .

وشملت الجولة التفقدية متوسطة وثانوية ترعة ثقيف ، ومتوسطة وثانوية حداد للبنين ومدرسة التحفيظ الابتدائية والمتوسطة ، مكتب التعليم بحداد بني مالك ، متوسطة وثانوية القريع للبنين، ومجمع القريع التعليمي للبنات ومبنى الشؤون التعليمية للبنات، ومتوسطة وثانوية صيادة للبنات ، مدرسة التحفيظ الأولى للبنات ، نادي الحي للبنات بحداد ، متوسطة وثانوية حداد للبنات ، ابتدائية ومتوسطة الحمة ، متوسطة وثانوية ترعة ثقيف . وأشاد اللهيبي بمستوى الأداء والإنجاز في المدارس، وما شاهده من عطاءات كانت ثمرة لجهود مبذولة في الميدان التربوي .

وقدم اللهيبي شكره وتقديره لمنسوبي ومنسوبات المكتب وفي مقدمتهم مدير المكتب أحمد المالكي ولقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات على ما بذلوه من جهد . ومتمنيًا لهم المزيد من التوفيق والسداد.