حيل متعدده ومستودعات سرية لبيع المعسل

حسين العلي(صدى):

رصدت آمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة الطائف خلال الايام الماضية خلال جولاتها الميدانية على منافذ البيع عدد من المخالفات تمثلت في وجود كميات كبيرة من المعسل تقدر ب 523 كجم والشيش الألكترونية.

وجدت بمستودعات سريه تمكنت اللجنة من الوصول إليها حيث أصدرت بحقهم الغرامات المالية وتعهدات لإزالة بعض المخالفات.

تجدر الإشارة إلى أن صحة الطائف تعمل على تنفيذ عدة برامج توعوية في أماكن تواجد المستهدفين من المدخنين وغير المدخنين، والتعريف بنظام مكافحة التدخين، وتقديم الإستشارات والتثقيف الصحي، إضافة إلى المساهمة في الحد من نسبة التدخين .

وذلك بهدف تعزيز صحة المجتمع وحمايته من الأمراض بأنواعها ومضاعفاتها، من خلال تعزيز الوعي الصحي لدى المجتمع عن أضرار التدخين والأمراض التي يسببها التدخين وعوامل الخطورة الناتجة عنه .

مؤكدة بان الجولات مستمره حسب الجدول المعد لذلك .