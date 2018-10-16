بالفيديو: حفيدة هيفاء وهبي تثير الجدل بتصرف غريب.. وهكذا علق الجمهور

أماني الغامدي(صدى):

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفلة قيل بأنها حفيدة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ما اثار ضجة كبيرة بين الجمهور وحيرة المشاهدين.

وأظهر المقطع قيام طفلة لا يتجاوز عمرها السنتين بوضع احمر الشفاه على كامل وجهها، وتضعه على شفتيها، ليأتي صوت يشبه الى حد كبير صوت هيفاء وطريقتها في الحديث واسلوبها المعروف، قيل بأنها ابنتها زينب.

وأبان الفيديو لحظة تحدث الشابة مع طفلتها وتسألها عما فعلته بوجهها، ثم عن سبب الدموع في عينيها، لتطمئنها بعدها بأنه لا داعي للقلق لانها لن تعاقبها، في مشهد مليء بالحب والحنان، وكُتب على المقطع: ” عمري وقلبي وحياتي كلها ” .

وأثار المقطع تساؤلات وتعليقات الجمهور التي انقسمت بين من شكك بحقيقة المقطع وبأنها شابة تحاول تقليد طريقة دلع وكلام هيفاء وليست ابنتها، وهناك من أكد الامر، مستندين إلى صوت الشابة المشابه للنجمة اللبنانية، ولافتين الى انها ليست المرة الأولى التي تنشر صور وفيديو لابنتها، بل سبق وانتشرت في وقت سابق مقاطع لها،علما ان العلاقة بين زينب فياض، ووالدتها هيفاء مقطوعة منذ سنوات.