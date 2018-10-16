ضبط موظف وزميلته يمارسان علاقة غير شرعية داخل سيارة العمل
ألقت قوات الأمن المصرية، القبض على موظفًا وزميله متلبسيْن يمارسان العلاقة الحميمية، داخل سيارة تابعة لمؤسسة حكومية.
وضبطت الشرطة، المتهمان في موقف للحافلات بمحافظة البحيرة شمال البلاد، حيث يتقابلات بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.
وأوضحت التحقيقات، أنهما يعملان بإحدى المؤسسات الحكومية، ويتقابلان دائمًأ داخل السيارة الخاصة بالعمل، ويقومات بغلقها وتغطية الزجاج بالستائر.
وعثرت قوات الشرطة، على سجائر ملفوفة بمخدر الحشيش، وفياغرا، ومنشطات جنسية، بحوزتهما.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35866 ] نشر منذ 1 ساعة
أسجنوا السيارة😂😂😂😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56176 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, يارب سترك ياكريم ,, آمين ,,