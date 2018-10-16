بالصورة.. فنانة شهيرة تثير الجدل بعد ظهورها دون ماكياج

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة اللبنانية يارا جمهورها صورة لها عبر حسابها على ” إنستغرام ” ، وهي تستعد للذهاب إلى النوم.

وظهرت ” يارا ” وهي تلتقط صورة ” سيلفي ” معتمدة إطلالة طبيعية من دون ماكياج أو بماكياج خفيف، معلقة عليها قائلة: ” شو هييّ أغنية ما قبل النوم؟ ” .

وحققت أكثر من 71 ألف إعجاب واللافت أن هذه الإطلالة أثارت موجة من الجدل، فقد رأى عدد كبير من المتابعين أن ملامح الفنانة تغيّرت كثيراً وأنها لا تشبه نفسها بالماكياج.

وعلق متابعيها على الصورة قائلين: ” شو عاملة بحالك يا يارا؟ كتير متغيرة كأنك مش إنت. أول أحلى والله القناعة كنز. بعرفك غير هيك.. شبكي؟ ” ، و ” مالها هيك صايرة نص يارا على نص دنيا بطمة؟ ” ، و ” هي اللي بل صورة مو انت.. يا عاملة شي تجميل.. بس حرام إذا عاملة تجميل. بحب طمنك إنك خربتي شكلك ” ، و ” إنت ولا شخص تاني؟ ” .

والبعض الآخر أكدوا أنها أكثر جمالاً من دون ماكياج وعلقوا: ” كتير حلوة وطبيعية هالصورة. ما شاء الله كتير نعومة بدون مكياج ” .