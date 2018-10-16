بالفيديو.. دنيا بطمة عن حلا الترك : طعنتني في ظهري
تحدَّثت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عن علاقتها بالفنانة البحرينية حلا الترك، ابنة زوجها المنتج محمد الترك، واصفة حلا بأنها طعنتها في ظهرها.
وقالت في برنامج ” عندي ما يفيد ” ، ردًا على طبيعة العلاقة بينهما : ” علاقتي مع بنت زوجي عادية جدًا، لا أراها ولا يوجد تواصل بيني وبينها، وكما سبق وقلت إني عملت بأصلي لفترة لما كانت معي ولم أفارقها وكنت أذهب معها في أي مكان تريده ” .
وأضافت أنها حلا : ” طعنتها في ظهرها، ونسيت كل الأشياء الجميلة التي كانت تفعلها لها وتحصل بينهما ” .
واختتمت : ” قد يكون خطئي أني كنت طيبة معها وجاءت الطعنة منها في ظهري .. تعاني من غسيل دماغ ونسيت كل شيء فعلته معها ” .
فهد[ عدد التعليقات: 388 ] نشر منذ 2 ساعتين
جعلك بالطاعون اشو ما طعنتك في ذنبك
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 2 ساعتين
بلعكس….
افرحي ان الطعنه ما نزلت……….
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35866 ] نشر منذ 1 ساعة
عليها شنططططططططه
ماتتأثر لو تطعنها بصاروخ أسكووووود💃🚀
قابلة للأرتداد
تنكمش مع البرودة وتتمدد مع الحرارة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂