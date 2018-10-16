بالفيديو.. تخريب قبر العراقية تارة الفارس بعد تسريب موقعه
أقدم مجهولون على تخريب قبر عارضة الأزياء العراقية الراحلة تارة الفارس ، و تشويهه بعد أيام قليلة من الكشف عن موقعه .
وتفصيلا؛ فوجئ أسرة عارضة الأزياء الراحلة بقيام مجهولون لا يعرفون عنهم شيئ بتحطيم صورة تارة من القبر الخاص بها ، وذلك بعد أيام قليلة من دفنها إثر تعرضها لطلق ناري.
وطمس المخربون اسم الراحلة عن القبر ، ولم يفصح أحد من أقاربها حتى اللحظة عن معلومات خاصة بمن فعل ذلك ، مؤكدين أنهم فوجئوا بتشويهه القبر عند زياتهم للدعاء لها .
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يكشف ما حدث لقبر تارة الفارس ، مؤكدين على تعمد إتلافه و تخريبه ، و تحطيم صورتها على القبر .
وكانت كاميرات المراقبة قد كشفت عن ملامح شخصية القاتل ، والتي لقت مصرعها بعد تلقيها 3 رصاصات بمناطق مختلفة من جسدها ، في منطقة كمب سارة في العاصمة العراقية بغداد .
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا قبر ولا طرطه عرس…؟
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35867 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله عليهم
الكلاب😠
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56176 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا ماجنيتوه وتجنونه من ملالي المجوس وأعوانهم ،،،
,, وماستجنونه اشد وأدهى وأمر ,,
ابو كنان ٦٦[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 1 ساعة
تارة فارس شمعون وشمعون هذا وش وضعه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32900 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمدلله والشكر
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35867 ] نشر منذ 40 دقيقة
إنا لله وإنا اليه راجعون
ياالله ياربي
أنك تحرم من أحرمنا من شوفتها وطلتها الحلوه
تحرمه من عافيته وتهلكه يارب
حسبي الله ونعم الوكيل😭😭😭😭😭😭😭