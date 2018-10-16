بالفيديو.. تخريب قبر العراقية تارة الفارس بعد تسريب موقعه

بغدد(صدى):

أقدم مجهولون على تخريب قبر عارضة الأزياء العراقية الراحلة تارة الفارس ، و تشويهه بعد أيام قليلة من الكشف عن موقعه .

وتفصيلا؛ فوجئ أسرة عارضة الأزياء الراحلة بقيام مجهولون لا يعرفون عنهم شيئ بتحطيم صورة تارة من القبر الخاص بها ، وذلك بعد أيام قليلة من دفنها إثر تعرضها لطلق ناري.

وطمس المخربون اسم الراحلة عن القبر ، ولم يفصح أحد من أقاربها حتى اللحظة عن معلومات خاصة بمن فعل ذلك ، مؤكدين أنهم فوجئوا بتشويهه القبر عند زياتهم للدعاء لها .

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يكشف ما حدث لقبر تارة الفارس ، مؤكدين على تعمد إتلافه و تخريبه ، و تحطيم صورتها على القبر .

وكانت كاميرات المراقبة قد كشفت عن ملامح شخصية القاتل ، والتي لقت مصرعها بعد تلقيها 3 رصاصات بمناطق مختلفة من جسدها ، في منطقة كمب سارة في العاصمة العراقية بغداد .