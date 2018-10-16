أمين الشمالية يوجه كافة إدارات الأمانة بسرعة التجاوب مع شكاوي المواطنين.

سلطان الهوير(صدى):

تفقد سعادة أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري صباح اليوم الثلاثاء الموافق 07/02/1440 هـ عددًا من الأحياء السكنية بمدينة عرعر . حيث كان برفقته وكيل المشاريع والتعمير المهندس سلطان القنديل وتم خلالها الوقوف على عدد من الشكاوي والطلبات للأهالي والمواطنين بكل من حي (المنصورية ، الفيصلية ، إشبيليا ، الربوة والجوهرة) .

ووجه سعادته بسرعة التجاوب والخروج على كافة الملاحظات والشكاوي المقدمة من المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لها من كافة الإدارات كلاً حسب اختصاصه .