  • الثلاثاء 16

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. أمين الشمالية يوجه كافة إدارات الأمانة بسرعة التجاوب مع شكاوي المواطنين.

أمين الشمالية يوجه كافة إدارات الأمانة بسرعة التجاوب مع شكاوي المواطنين.

أمين الشمالية يوجه كافة إدارات الأمانة بسرعة التجاوب مع شكاوي المواطنين.
سلطان الهوير(صدى):

تفقد سعادة أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري صباح اليوم الثلاثاء الموافق 07/02/1440 هـ عددًا من الأحياء السكنية بمدينة عرعر . حيث كان برفقته وكيل المشاريع والتعمير المهندس سلطان القنديل وتم خلالها الوقوف على عدد من الشكاوي والطلبات للأهالي والمواطنين بكل من حي (المنصورية ، الفيصلية ، إشبيليا ، الربوة والجوهرة) .

ووجه سعادته بسرعة التجاوب والخروج على كافة الملاحظات والشكاوي المقدمة من المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لها من كافة الإدارات كلاً حسب اختصاصه .

 


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *