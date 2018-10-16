فتاة تهاجم مزرعة أبقار ودواجن ليلًا

برلين(صدى):

هاجمت فتاة ألمانية مزرعة أبقار ودواجن وطيور بولاية تورينجن ليلًا، حيث هددت الحارس بسكين لتفتح باب المزرعة مما أدى إلى هروب جميع الحيوانات.

وتمكنت الشرطة من القبض عليها برغم من هروبها، بمساعدة العمال والحارس والذين قاموا بإعادة بعض الحيوانات والطيور إلى المزرعة.

وقالت الفتاة في التحقيق : إنها كانت ثملة ليلة الحادثة، ولم تسيطر على تصرفاتها، ما دفعها لمهاجمة المزرعة ليلًا.