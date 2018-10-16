فتاة تهاجم مزرعة أبقار ودواجن ليلًا
هاجمت فتاة ألمانية مزرعة أبقار ودواجن وطيور بولاية تورينجن ليلًا، حيث هددت الحارس بسكين لتفتح باب المزرعة مما أدى إلى هروب جميع الحيوانات.
وتمكنت الشرطة من القبض عليها برغم من هروبها، بمساعدة العمال والحارس والذين قاموا بإعادة بعض الحيوانات والطيور إلى المزرعة.
وقالت الفتاة في التحقيق : إنها كانت ثملة ليلة الحادثة، ولم تسيطر على تصرفاتها، ما دفعها لمهاجمة المزرعة ليلًا.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32900 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 2 ساعتين
فتاه سكرانه وآخر الليل تدخل على حوش البقر…….
واضح …………………..
لا تفسير آخر
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35867 ] نشر منذ 1 ساعة
يمكن متواعدة مع🐎🐴
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56176 ] نشر منذ 1 ساعة
عذر اقبح من فعل ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32900 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه والبقر ما صدق حط ظاليفه