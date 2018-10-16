أمام الشورى..مشروع مقترح لـ ” التعويض ” لتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي بالمملكة

علي القحطاني(صدى):

ينتظر عدد من أعضاء مجلس الشورى طرح مشروع نظام التعويض الذي تقدموا به للمناقشة العامة تمهيدا لاعتماده رسميا في ظل الفوائد التي سيقدمها هذا المشروع.

وكشف عدد من الاعضاء المشاركين في إعداد هذا المشروع المقترح أن أبرز فوائده تتمثل في رفعه لمعدل الشفافية والوضوح في الامور المتعلقة بنظام التعويض مما سيساهم في تقليل النزاعات.

ومن ناحية أخرى فإن تحقيق الوضوح والشفافية في قضايا التعويض ستزيد في الوقت نفسه من ثقة المستثمرين المحليين والاجانب في بيئة الاقتصاد والاستثمار بالمملكة، في ظل التطوير المستمر لدور القضاء وتقنين جميع الاوضاع في هذا الشأن لتشمل جميع مجالات القضاء والتي ضمت اخيرا كلا من القضاء التجاري والطبي.