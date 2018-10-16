حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقة نجران تشمل ( الخرخير ، شروره) كذلك على الأجزاء الجنوبية من الربع الخالي.

في حين تتهيأ الفرصة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة

. كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على اجزاء من مناطق المدينة المنورة ، حائل ، تبوك ،الجوف ، الحدود الشمالية والشرقية. كذلك على الاجزاء الجنوبية من منطقة الرياض .