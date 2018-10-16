سفير المملكة لدى الأردن يستقبل السفير الاماراتي

سعيد العجل(صدى):

بحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي بن عبدالله في مكتبه اليوم، مع السفير الاماراتي في عمّان مطر الشامسي آفاق التعاون بين البلدين وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

وأعرب سموه عن اعتزازه بمستوى العلاقات المتينة التي تجمع بين البلدين ، مؤكدًا حرص المملكة العربية السعودية على التواصل مع جميع دول العالم .

كما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.