دي ماريا يحدد وجهته في حال رحيله عن باريس سان جيرمان

ماجد محمد(صدى):

ينتظر اللاعب الدولي الارجنتيني انخيل دي ماريا أحد العروض الرسمية من الدوري الانجليزي كخيار بديل في حال عدم تحديد تعاقده مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة ميرور الانجليزية إن إدارة باريس سان جيرمان لم تدخل في مفاوضات مع اللاعب حتى الآن لتجديد عقده مما دفع ممثليه القانونيين لاقناعه بفكرة العودة لانجلترا مرة اخرى اذا فشل التجديد، خاصة اذا كان يرغب في الحفاظ على مكاسبه المالية التي تبلغ 200 الف جنيه استرليني اسبوعيا.

وكان دي ماريا قد خاض تجربة غير موفقة في مانشستر يونايتد موسم 2014-2015 قبل أن يغادر سريعا للالتحاق بصفوف نادي العاصمة الفرنسية.