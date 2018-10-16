انسحاب الوفد الإسرائيلي بعد كلمة رئيس مجلس الأمة الكويتي

خالد الظفيري(صدى):

ألقى رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، كلمة نارية هاجم من خلالها السياسات الإسرائيلية، خلال مشاركته بمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في دورته الــ 39 في جنيف بسويسرا.

وعلى الفور انسحب الوفد الاسرائيلي، حيث طالب مرزوق الغانم العالم بتفعيل أدوات الردع وخطاب الرفض للممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

ودعا مرزوق الغانم جميع البرلمانيين الذين حضروا المؤتمر، إلي رفض ما يقوم به الكيان إلاسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس مجلس الأمة الكويتي على أن الشعب الفلسطيني عبر 70 عاماً لعنة على المحتل، وعار وعورته وعواره، مضيفاً وأنه مقابل كل مأتم فلسطيني 10 أعراس ومقابل كل شهيد 10 رضع ومقابل كل طلقة رصاص ألف صرخة وأغنية وقصيدة وحكاية ، وكل هذا على حساب الشعب الفلسطيني.