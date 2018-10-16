يوفنتوس يخطط لضم نجم بايرن ميونيخ

نواف السالم(صدى):

بات النجم الكولومبي خاميس رودريغيز أحد الخيارات المتاحة أمام نادي يوفنتوس بطل إيطاليا لدعم صفوفه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت صحيفة إكسبريس البريطانية أن النادي الإيطالي ربما يعتمد على وكيل اللاعب، البرتغالي خورخي مينديز الذي يمثل ايضا نجم يوفنتوس وريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو، في ضم اللاعب، حتى يجتمع من جديد برونالدو بعد أن كانا من قبل زملاء في فريق ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن بقاء رودريغيز على مقاعد البدلاء في ناديه بايرن ميونيخ حاليا ربما يساعد في موافقة النادي الألماني واللاعب على الرحيل.

ورصد يوفنتوس 62 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع خاميس رودريغيز في حال موافقة بايرن ميونيخ على رحيله.