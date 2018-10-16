” الزكاة والدخل ” توضح أنواع الشهادات في زكاة المنشآت

علي القحطاني(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الثلاثاء، أنواع الشهادات في زكاة المنشآت، مؤكدة أن هناك ثلاث أنواع وهم : شهادة التسجيل – الشهادة المقيدة – الشهادة النهائية.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إن شهادة التسجيل ” تحصل عليها المنشآة في حال تسجيلها في النظام لدى الهيئة، والشهادة المقيدة : بإمكان المنشآة الاستفادة منها في إنهاء كافة إجراءاتها الحكومية فيما عدا استلام المستحقات النهائية.

وأضافت : أما الشهادة النهائية تحصل عليها المنشآة بعد تقديم الإقرار وسداد المستحقات بموجبه وبإمكان المنشآة إنهاء كافة إجراءاتها الحكومية واستلام المستحقات النهائية.