ضبط أكثر من ألف دجاجة غير صالحة للاستهلاك بالرياض

عادل الحربي(صدى):

ضبط مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء، ما يزيد على ألف دجاجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك عقب مباشرتهم أحد المواقع المخالفة بمدينة الرياض، بمشاركة أمانة منطقة الرياض ومكتب العمل والجهات الأمنية.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه اتضح أن الموقع عبارة عن حوش بمنطقة خارج العمران ينشط في تربية الدواجن التي يظهر عليها المرض.

ويجري حالياً استكمال الإجراءات النظامية بخصوص هذه المخالفة، والتخلّص من الدجاج.