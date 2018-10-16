ضبط أكثر من ألف دجاجة غير صالحة للاستهلاك بالرياض
ضبط مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء، ما يزيد على ألف دجاجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك عقب مباشرتهم أحد المواقع المخالفة بمدينة الرياض، بمشاركة أمانة منطقة الرياض ومكتب العمل والجهات الأمنية.
وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه اتضح أن الموقع عبارة عن حوش بمنطقة خارج العمران ينشط في تربية الدواجن التي يظهر عليها المرض.
ويجري حالياً استكمال الإجراءات النظامية بخصوص هذه المخالفة، والتخلّص من الدجاج.
سالم[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذي الدجاج اللي تؤكل في مطاعم المندي والبخاري
وعندك واحد حبه دجاج بخاري وواحد لبن وكثر البصل