بالصور.. أمير الرياض يستقبل فريق مبادرة ” اسمعني “

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتب سموه بقصر الحكم اليوم, أعضاء مبادرة ” اسمعني ” تتقدمهم الأميرة تهاني بنت عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن مشاري ، والمشرف العام على المبادرة الدكتور بدر السحيمي .

وقدمت الأميرة تهاني نبذة عن مبادرة (اسمعني) إحدى برامج الجمعية التي تدعم الصم وضعاف السمع وتعرف المجتمع بمواهبهم وقدراتهم , مثمنة دعم ورعاية سمو أمير منطقة الرياض لهذه المبادرة مما أسهم في نجاحها على المستوى المحلي والخليجي .

وفي نهاية اللقاء, تسلم سمو أمير منطقة الرياض هدية تذكارية عبارة عن عمل فني لإحدى الموهوبات من ذوي الصم وضعاف السمع .