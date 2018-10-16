إدواردو يوجه رسالة إعجاب بأداء لاعب العين

طلال الغامدي(صدى):

أبدى النجم البرازيلي كارلوس إدواردو، المحترف بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إعجابه بمواطنه البرازيلي كايو لوكاس لاعب فريق العين الإماراتي، الذي نجح في إحراز هدف فوز العين الوحيد أمام الظفرة.

وأوضح ” إدواردو ” عبر حسابه الرسمي على موقع ” إنستجرام ” ، اليوم الثلاثاء، موجهًا حديثه إلى كايو: ” أنا أحد المعجبين بأدائك ” ؛ ليرد لاعب العين، كاتبًا: ” دائمًا أتعلم منك ” .

ومن الجدير بالذكر، أنه استمر تهديد كايو لمرمى فرسان الغربية وكاد اللاعب المتألق أن يحرز الهدف الثاني في الدقيقة 37 ولكن السناني أنقذ مرماه ببراعة.