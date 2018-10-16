شاب ينهي حياة عشيقته بعد تحريضها على الدعارة

مدريد(صدى):

تلقت الشرطة الأسبانية بلاغاَ من شاب مورتاني الجنسية عن اختفاء عشيقته المغربية لتي كانت تقيم معه بشكل غير قانوني بأسبانيا.

وعلى الفور تمكنت قوات الشرطة من العثور على جثة الفتاة بمنطقة ألميريا ، وتم اكتشاف تفاصيل الحادثة ، حيث كان في هذا الوقت يستعد الشباب للصعود إلى الطائرو للسفر إلى موريتانيا من مطار باراخاس مدريد ملقية وتم القبض عليه، بعد اشتباهه في تورطه في مقتل عشيقته المغربي.

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و أتضح أن الشاب كان استغل الضحية للعمل في عالم الدعارة..