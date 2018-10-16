” ليفربول ” في أزمة بعد إصابة ساديو ماني

ماجد محمد(صدى):

تعرض السنغالي ساديو ماني، مهاجم فريق ” ليفربول ” الإنجليزي لكرة القدم، للإصابة بكسر في إبهام اليد؛ وذلك خلال مشاركته مع منتخب بلاده.

وقامت تقارير صحفية بنشر صورة يظهر فيها اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، ويده اليسرى ملفوفة بضمادة طبية، في إطار خضوعه للأشعة الطبية.

وعلى إثر ذلك ينضم ” ماني ” لقائمة المصابين بليفربول، التي تشمل أيضاً النجم المصري محمد صلاح، الذي اشتكى من إصابة عضلية خلال مشاركته مع منتخب بلاده، كما يغيب الهولندي فيرجيل فان ديك، بسبب تفاقم إصابته في الضلوع.

تجدر الإشارة إلى أن ” ليفربول ” يخوض مباراته المقبلة بالدوري الإنجليزي الممتاز السبت المقبل، حيث يلتقي هيديرسفيلد.