زيادة الاقتصاد الروسي 14 مليون دولار بسبب ” المونديال “

طلال الغامدي(صدى):

كشف أليكسي سوروكين، رئيس اللجنة العليا الروسية المنظمة للمونديال، عن أثر الانعكاسات الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية للمونديال على الاقتصاد الروسي.

حيث أوضح ” أليكسي ” أن نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها روسيا الصيف الماضي، أضافت أكثر من 14 مليار دولار أمريكي إلى الاقتصاد الوطني بزيادة 1% عن معدل الناتج المحلي الأجمالي في البلاد.

وعن تأثير كأس العالم على الناتج المحلي الإجمالي الروسي بين عامي 2013 و 2018، أبان أن تأثيره كان 952 مليار روبل ” 14.5 مليار دولار ” ، وكان هذا يعادل 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي.