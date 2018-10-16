الاتحاد الألماني ينهي خلافاته مع ” أوزيل ” بعيد ميلاده

ماجد محمد(صدى):

طوى الاتحاد الألماني الصفحة الأليمة مع لاعب نادي آرسنال مسعود أوزيل، بعد فشل ألمانيا في كأس العالم في روسيا 2018 وإعلان ” أوزيل ” عدم لعبه مع المنتخب الألماني لتعرضه للعنصرية؛ حيث هنأ اللاعب بمناسبة عيد ميلاده الـ30؛ ليقدم اللاعب الشكر للاتحاد الألماني على كلماته.

وهنأ الاتحاد الألماني لكرة القدم ” أوزيل ” بمناسبة عيد ميلاده على حسابه الخاص بإنستجرام وتويتر وفيسبوك، كما نشر على تويتر عدة صور لأوزيل أثناء حمله قميص منتخب ” المانشافت ” وكأس العالم، التي تُوج بها منتخب عام 2014، وكتب قائلًا: ” عيد ميلاد سعيد يا بطل العالم. ”

ووضع الاتحاد الألماني على ” فيسبوك ” صورة أخرى لنجم آرسنال أثناء حمله أغلى الألقاب في عالم الساحرة المستديرة وعلق عليها: ” عيد ميلاد سعيد مسعود أوزيل ” ، كما نشر عبر ” إنستجرام ” صورة لصاحب القدم اليسرى الساحرة مع إحدى المشجعات وتمنى له كذلك عيد ميلاد سعيد.

ومن جانبه، قدّم مسعود أوزيل عبر ” إنستجرام ” الشكر مبادرة الاتحاد الألماني لكرة القدم على تقديم التهنئة له، وتمنى للمنتخب الألماني التوفيق في مباراته اليوم الثلاثاء أمام فرنسا برسم مسابقة دوري الأمم الأوروبية.