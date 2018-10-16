بالفيديو.. أول ظهور لـ ” مرسيدس A-Class ” الكهربائية أثناء اختبارها

برلين(صدى):

كشف فيديو تجسسي حديث عن قيام مرسيدس باختبار نسخة هاتشباك جديدة من طراز A-Class، وعلى الرغم من إخفاء التفاصيل عبر الغطاء المموه، إلا أنه يمكن بسهولة ملاحظة عدم وجود عادم بالخلف مع تغطية المقدمة بشكل مكثف.

هذا يشير إلى كونه كهربائي بالكامل، وهو ما تؤكده قناة walkoARTvideos على يوتيوب، والتي رفعت الفيديو، حيث تقول أن السيارة كانت صامتة تماماً، ما قد يعني توجه مرسيدس لإطلاق نسخة كهربائية من A-Class.

تخطط مرسيدس لإطلاق 10 سيارات كهربائية بالكامل بحلول 2025 أسفل علامة EQ الجديدة، حيث رأينا مؤخراً أولى طرازاتها الذي حمل اسم EQC وسيبدأ إنتاجها بالعام المقبل، لتصل الأسواق العالمية بحلول عام 2020، كما تخطط مرسيدس أيضاً لإطلاق سيدان EQS رائدة.

هذا وبالنظر إلى ذلك، من المنطقي أن تقوم مرسيدس بإطلاق نسخة كهربائية من A-Class، إلا أنه من غير المتوقع أن تأتي بالمظهر التقليدي نفسه، حيث ستمتلك عواملاً تصميمية خاصة.