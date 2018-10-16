تحصيل أكثر من 21 مليون ريال عبر بوابة ” زكاتي ” الإلكترونية لدعم برامج الضمان الاجتماعي

الرياض(صدى):

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل, أن عدد المستفيدين من خدمات البوابة الإلكترونية لمشروع ” زكاتي ” تجاوز 5700 شخص حتى الآن، دفعوا زكاتهم إلكترونياً سواءً عبر البوابة أو التطبيق الإلكتروني الخاص بالمشروع في الهواتف الذكية، لتتجاوز بذلك المبالغ المدفوعة حتى الآن 21 مليون ريال، وذلك منذ إطلاق الهيئة لمبادرة زكاتي في شهر رمضان الماضي.

وأوضحت الهيئة في بيان لها, أن أموال الزكاة المحصلة عبر مشروع “زكاتي” سيتم صرفها على الفئات المسجلة في مختلف برامج الضمان الاجتماعي المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بهدف دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتحسين ظروفهم المعيشية، وتحقيق التكافل الاجتماعي المنشود، وفق شراكة استراتيجية قائمة بين الهيئة والوزارة في هذا الجانب.

وتتيح بوابة (زكاتي) الإلكترونية هنا، وتطبيق ” زكاتي ” للهواتف الذكية، لأفراد المجتمع خدمة اختيارية لدفع زكاتهم إلكترونياً بواسطة نظامي ” سداد ” و”مدى”، بطريقة سهلة وسريعة وموثوقة.

كما توفر البوابة التي تعد أول بوابة حكومية إلكترونية مخصصة لزكاة الأفراد عدة خدمات متميّزة للأفراد، من أبرزها معلومات عن الزكاة، وخدمة حاسبة الزكاة لتيسير حساب نصاب الزكاة الواجب وتحديده، وتذكير بمواعيد الزكاة عند التسجيل بالبوابة، وتمكين دافعي الزكاة من معرفة أوجه صرف زكاتهم.