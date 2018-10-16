مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 99.23 نقطة ليقفل عند مستوى 7666.80 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 286 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 151 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 47 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 136 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صادرات, والخزف السعودي, وبي سي آي, والعربي, والاتصالات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات العالمية, واسمنت الشرقية, والكابلات, والأبحاث والتسويق, والحكير فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 5.06% .

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية, ودار الأركان، والإنماء, والراجحي, والأهلي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك, وكيان السعودية, والإنماء، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 59.64 نقطة ليقفل عند مستوى 2313.55 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 700 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 58 ألف سهم تقاسمتها 102 صفقة.