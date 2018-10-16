” نوريبا ” تشارك بمعرض سيتي سكيب دبي 2018 من خلال مشاريعها في المغرب

محمد السعران(صدى):

شاركت ” نوريبا ” ، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في المغرب، في الحدث العقاري الأبرز في المنطقة، سيتي سكيب دبي، حيث عرضت أحدث مشاريعها الاستثمارية من خلال طرح أربع مشاريع و198 وحدة سكنية للبيع في المغرب وهو ما يعد فرصة متميزة لجمهور المستثمرين. ومن مشاريعها التي تم عرضها في المعرض كانت ” عاليا ريزيدونسيال ” ، ” نوريبا ريزيدونسيال ” ، ” لابي بانوراميك ” و ” نوريبا فيو ” التي تتميز بتصاميم متكاملة مع مزيج من الفنون الجميلة وإطلالات خلابة للبحر الأبيض المتوسط بمساحات فريدة بأناقة وفخامة مميّزة.

من جهته قال العضو المنتدب لشركة نوريبا، سليمان صالح الراجحي، أن نوريبا اختارت مدينة طنجة في المغرب لإقامة مشاريعها السكنية وذلك بناء على أسس التنمية والخطط الحكومية المستقبلية الرامية إلى جعلها مدينة سياحية عالمية لموقعها الجغرافي المتميز وقربها من أوروبا. كما توفر نوريبا مشاريع سكنية ترسي مفاهيم جديدة لأساليب الحياة الراقية العصرية حيث تفي بمتطلبات المعايير الراسخة للجودة واحترام للبيئة.

وأكد الشريك في نوريبا والرئيس لشركة نايف الراجحي الاستثمارية، نايف صالح عبدالعزيز الراجحي، أن مشاركة نوريبا في المعرض العقاري قد منح المستثمرين في هذا القطاع فرصة الاطلاع عن كثب لمشاريع حيوية في منطقة طنجة السياحية، مؤكداً على أنه من خطط الشركة الرئيسة هي الاستثمار في المشاريع المميزة التي تضيف قيمة لمحفظة الاستثمارات الدولية للشركة. علماً بأن هناك المزيد من المشاريع والاستثمارات القادمة التي سوف يتم الكشف عنها في القريب العاجل.