بالفيديو.. صلاة الجنازة على شهيدي طائرة القوات الجوية الملكية
أظهر مقطع فيديو، تأدية صلاة الجنازة على الشهيدين تركي الشنبري والحميدي الناهسي؛ ضحايا الطائرة التي سقطت أثناء أدائها مهمة تدريبة.
وفي السياق نفسه، أوضح فيديو جانبًا من تشييع الشهيدين ” العقيد تركي الشنبري ” و ” العقيد الحميدي الناهسي ” وسط جمع غفير من المواطنين.
ومن الجدير بالذكر، أنه سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية خلال طلعة تدريبية في المنطقة الشمالية الغربية؛ أدت إلى استشهاد طاقمها بالكامل.
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بورعي بيه[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 10 دقائق
اللهم اني اسألك بوجهك الكريم وأسمك العظيم أن تجعل قبري روضه من رياض الجنة وان تمن علي برفقة نبيك…..يا….رب