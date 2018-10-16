بالفيديو.. صلاة الجنازة على شهيدي طائرة القوات الجوية الملكية

محمود البلوي(صدى):

أظهر مقطع فيديو، تأدية صلاة الجنازة على الشهيدين تركي الشنبري والحميدي الناهسي؛ ضحايا الطائرة التي سقطت أثناء أدائها مهمة تدريبة.

وفي السياق نفسه، أوضح فيديو جانبًا من تشييع الشهيدين ” العقيد تركي الشنبري ” و ” العقيد الحميدي الناهسي ” وسط جمع غفير من المواطنين.

ومن الجدير بالذكر، أنه سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية خلال طلعة تدريبية في المنطقة الشمالية الغربية؛ أدت إلى استشهاد طاقمها بالكامل.

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