مجمع الأمل يصدر 6000 تقرير طبي نفسي العام الماضي

سعيد العجل(صدى):

نجح مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض خلال العام الماضي 1439هـ في إصدار حوالي (6000) تقرير طبي لمراجعيه من المرضى النفسيين ومرضى الإدمان.

وأوضح رئيس قسم التقارير الطبية محمد الغامدي أن التقارير التي أصدرها المجمع تتصف بالسرية لما تحتويه من معلومات عن المريض، كما أنها تصدر بصفة رسمية، وتكون بشكل إلكتروني، ويقدم المجمع خدماته بناء على اتفاقيات وتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فيما يخص الإعانات المقدمة للمرضى، وتتم عبر تقارير طبية متخصصة، وكذلك قضايا الأحوال الشخصية للمرضى بالتعاون مع المحاكم الشرعية، وأيضا تقديم خدمات للهيئات الطبية وغيرها.

وأضاف أن إصدار التقارير يتم بطريقتين، الأولى، تكون عبر لجان طبية مدنية يتم خلالها مقابلة الحالات التي يُطلب لها التقرير وبالتالي إعداده بناء على ما يتوصل إليه أعضاء اللجان، وقد بلغ عدد اللجان التي تم تكوينها (1213) لجنة، وتضمنت (246) لجنة بطلب من المحاكم الشرعية، و(171) لجنة بطلب من الهيئات الطبية، و(796) لجنة بطلب من الضمان الاجتماعي، والطريقة الثانية، تتم من خلال الطبيب المعالج المشرف على الحالة، ويتم إعداد التقرير بناءًا على ما يحتويه ملف المريض الطبي، وقد بلغ عدد هذه التقارير (4590) تقريراً.

من جانبه كرم مساعد المدير التنفيذي للخدمات الطبية الدكتور حسن بن رافع الشهري موظفي القسم على هذا الإنجاز، وأشاد بالجهود التي بذلها الموظفون والفائدة الكبيرة التي نتجت عنها لصالح المرضى والمراجعين، وتسهيل إجراءاتهم لدى الجهات الحكومية المعنية.