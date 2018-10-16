بالصور.. مركز وسط جدة يكرم 136 حافظا لكتاب الله

نايف السالم(صدى):

بحضور عدد من مسؤولي جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة يتقدمهم عضو مجلس إدارة الجمعية الدكتور يزيد بن سعيد أبو ملحه ومساعد المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالعزيز باحداد كرم مركز إشراف الوسط 136 حافظاً لكتاب الله وذلك في الحفل الختامي لأنشطة وبرامج المركز للعام 1439هـ.

وبعد أن استمع الحضور لتلاوة من كتاب الله وجّه مدير مركز إشراف الوسط الأستاذ ماجد القرني كلمة تحدث فيها عن إنجازات المركز خلال العام الماضي مشيراً أن تخريج 136 حافظاً لكتاب الله هي ثمرة جهود معلمين مخلصين وفريق متكامل يجمع المشرفين والإداريين بالمركز والذين ذللوا كافة العقبات ليغدوا أبنائنا من حفظة القرآن وينالوا الخيرية التي وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : ( خيركم من تعلم القرآن وعمله) .

وخلال الحفل انطلقت مسيرة الحفاظ والتي تأثر من خلالها الكثير من الآباء عندما شاهدوا أبنائهم في هذه المسيرة القرآنية ، تلا ذلك عرض مرئي عن نجاحات المركز خلال العام الماضي وأبرز ما حققه من أهداف.

وفي ختام الحفل كرم أبو ملحه وباحداد والقرني حفظة القرآن و 72 معلماً تميزوا خلال العام الماضي في تعليم الطلاب والانتاجية.