شرطة الشمالية تقيم محاضرة عن كيفية تعامل رجل الأمن مع المدمن

سعيد العجل(صدى):

أقامت شرطة منطقة الحدود الشماليه ممثلة بشعبة التوجيه الفكري والمعنوي صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 7/2/1440 بالتعاون مع مجمع الأمل للطب النفسي محاضره بعنوان : ( كيف يتعامل رجل الأمن مع مدمن المخدرات والمريض النفسي ).

قام بإلقاء المحاضره استشاري الطب النفسي الدكتور : ضياء محمد الماحي وحضر المحاضره عدد كبير من رجال الأمن من ضباط وصف ضباط وأفراد.

في نهاية المحاضرة قام مدير شعبة التوجيه الفكري والمعنوي نيابة عن مدير شرطة منطقة الحدود الشمالية اللواء جعيدان بن متعب المطيري بتسليم شهادات شكر للمحاضر ولطاقم المشرفين الذين شاركوا بالإعداد لها تقديرا لهم وتثمينا لجهودهم.

وتأتي هذه المحاضره انسجاما مع الشراكه الموقعه ما بين شرطة منطقة الحدود الشماليه ومديرية الشئون الصحيه بالمنطقه .