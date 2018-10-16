مستشفى الملك خالد للعيون يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة، للعمل بمسمى ” مدير التوظيف، ومحاسب عام ” ، لحملة البكالوريوس والماجستير.

وأوضح المستشفى أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: مدير التوظيف (Recruitment Manager): حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية أو إدارة المستشفيات، أو ما يعادلها من جامعة معترف بها، مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في الإدارية العليا والعمل في قضايا التوظيف المختلفة بما في ذلك تخطيط الموارد البشرية والتوظيف المحلي والدولي.

وأضاف: ” أو درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو إدارة المستشفيات أو ما يعادلها من جامعة معتمدة مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في الإدارية العليا والعمل في قضايا التوظيف المختلفة بما في ذلك تخطيط الموارد البشرية والتوظيف المحلي والدولي. ”

وأشار إلى أن يكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين في مراكز الرعاية الصحية أو أحد المستشفيات الكبرى، كما يحتاج المستشفى إلى محاسب عام (General Accountant): حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة معترف بها مع خبرة لا تقل عن سنة واحدة في العمل في مجال المحاسب أو التمويل ذات الصلة، لافتًا إلى أن التقديم عن طريق الرابط التالي: هنا