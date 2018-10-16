وظائف شاغرة بـ ” ناسكو ” لوساطة التأمين
كشفت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بمركز الإرشاد المهني والدعم الوظيفي عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة؛ للعمل في شركة ” ناسكو ” العربية السعودية لوساطة التأمين، وذلك فقًا للمسميات التالية:
1- محاسب:
– درجة البكالوريوس تخصص المحاسبة والمالية.
2- مسؤول تقنية المعلومات ” IT Officer ” :
– درجة البكالوريوس تخصص تقنية المعلومات.
3- وسيط إعادة التأمين:
– درجة البكالوريوس تخصص تطوير أعمال.
وأوضحت الجامعة الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، والتي جاءت كالتالي:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
3- أن يكون حاصلاً على مؤهل البكالوريوس.
4- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
ودعت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم من خلال الرابط التالي: هنا
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