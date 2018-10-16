وظائف شاغرة بـ ” ناسكو ” لوساطة التأمين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بمركز الإرشاد المهني والدعم الوظيفي عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة؛ للعمل في شركة ” ناسكو ” العربية السعودية لوساطة التأمين، وذلك فقًا للمسميات التالية:

1- محاسب:

– درجة البكالوريوس تخصص المحاسبة والمالية.

2- مسؤول تقنية المعلومات ” IT Officer ” :

– درجة البكالوريوس تخصص تقنية المعلومات.

3- وسيط إعادة التأمين:

– درجة البكالوريوس تخصص تطوير أعمال.

وأوضحت الجامعة الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، والتي جاءت كالتالي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

3- أن يكون حاصلاً على مؤهل البكالوريوس.

4- إجادة استخدام الحاسب الآلي.

ودعت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم من خلال الرابط التالي: هنا