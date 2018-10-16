بالفيديو.. ردة فعل طريفة لفيل يحاول شاب أن يلتقط سيلفي معه

بانكوك(صدى):

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو طريف لفيل صغير وهو يركل وراء شاب بحديقة في تايلاند.

وأظهر مقطع الفيديو محاولة سائح شاب يحاول أن يلتقط صورة سيلفي مع فيل صغير ، فدفع الشاب الفيل ليرفع ساقيه الأمامتين على جدار لإلتقاط الصورة ، فأنزل الفيل ساقيه من على الجدار، وفي محاولة أخرى للشاب ركله الفيل ،وذلك في حديقة بمدينة شيانج ماي شمالي تايلاند.