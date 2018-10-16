بالفيديو.. ردة فعل طريفة لفيل يحاول شاب أن يلتقط سيلفي معه
انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو طريف لفيل صغير وهو يركل وراء شاب بحديقة في تايلاند.
وأظهر مقطع الفيديو محاولة سائح شاب يحاول أن يلتقط صورة سيلفي مع فيل صغير ، فدفع الشاب الفيل ليرفع ساقيه الأمامتين على جدار لإلتقاط الصورة ، فأنزل الفيل ساقيه من على الجدار، وفي محاولة أخرى للشاب ركله الفيل ،وذلك في حديقة بمدينة شيانج ماي شمالي تايلاند.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35867 ] نشر منذ 4 ساعات
😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56176 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههه ,,
,, هذا اللي يقول // اديله على أفاه ..
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 3 ساعات
حسب قانون التحرش القديد.. هذا تحرش امام العامه ونشر ما يمس النظام …لخ
وعلى الفيل السقن غمس سينين وغرامه تلاته مليون قني