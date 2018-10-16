اختتام دورة أسرار التجميل وتصفيف الشعر بمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة

نايف السالم(صدى):

اختتم مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ممثلاً بوحدة الأنشطة الحرفية بالنادي الاجتماعي النسائي اليوم الثلاثاء الموافق١٤٤٠/٢/٧هـ دورة ( أسرار التجميل وتصفيف الشعر ) والتي استمرت لمدة ٣ أسابيع

وهدفت إلى اكساب المتدربات مهارة الاكتفاء الذاتي في التجميل والاستغناء عن صوالين التجميل.

اشتملت على عدة محاور من أهمها كيفية العناية بالشعر وطرق عمل التسريحات المختلفة اليومية وتسريحات المناسبات والطرق الصحيحة لوضع المكياج المناسب لكل بشرة

وتم التركيز على عمل المتدربات ومتابعة أدائهن بالتطبيق على أنفسهن في الأسبوع الأخير من الدورة .

وفي ختام الدورة تم عرض آدائهن على الحضور في مسيرة متميزة انتهت بتقييمهن وسط أجواء من السعادة والرضا لما وصلن إليه من نتائج ، وأبدين شكرهن وامتنانهن على إعطائهن فرص التعلم .

وقد استفاد من الدورة (٢٥) متدربة.