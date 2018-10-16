” يكون فقير وابن بلد ” .. شروط زوج المستقبل لفنانة عربية مشهورة

أماني الغامدي(صدى):

تسببت تغريدات الممثلة المغربية لبنى أبيضار في جدل كبير على صفحات موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” بعد أن كتبت على حسابها الشخصي أنها تبحث عن زوج إشترطت فيه أن يكون مغربي ” ابن بلد ” وفقير .

وقالت ” بيضار ” أن فقره شرط لأن تجربتها السابقة أثبتت لها الزواج من الأثرياء و رجال الأعمال و الميسورين ، تحكمه النزوة لا أقل و لا أكثر – حسب وصفها .

بينما تأمل أن يساهم زوجها معها في بناء عشها الزوجي بكل حب و آمان مشيرة إلى أن أن الاستقرار النفسي و العاطفي هو الأفضل و الأولى من الاستقرار المادي .

جدير بالذكر أن آخر أعمال لبني كانت الفيلم المثير ” الزين اللي فيك ” ، والذي تم منعه في المغرب وتعرضت بسببه للاعتداء بسبب دور فتاة الليل .

والمعروف أن لبنى أبيضار أستاذة رقص شرقي ، حاصلة على شهادات في الرقص التعبيري و المسرح من فرنسا و بلجيكا و البرازيل و المغرب ، تعرفت لبنى أبيضار على شاب برازيلي وتزوجت منه وغادرت فرنسا إلى البرازيل حيث عاشت مع زوجها وأنجبت منه بنتا تعيش الآن معها في مراكش .